Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой
Лидер команды выбыл на несколько месяцев
Лондонскому футбольному клубу «Арсенал» придется отложить трансфер украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.
Дело в том, что лидер и основной форвард команды Габриэл Жезус выбыл на несколько месяцев после полученной травмы и перенесенной операции на колене. Жезус получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу за сборную Бразилии против Камеруна.
Сейчас неизвестно, как долго бразилец не сможет помогать «канонирам».
У «Арсенала» в составе есть только один центральный форвард, который может заменить Жезуса – Эдди Нкетиа. Но это не игрок мирового класса, и чтобы продолжать бороться за чемпионство лондонцы планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно.
Из-за этого «канонирам» придется отложить идею с подписанием Михаила Мудрика.
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