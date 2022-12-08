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  4. Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой
Англия
08 декабря 2022, 09:20 |
1142
9

Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой

Лидер команды выбыл на несколько месяцев

08 декабря 2022, 09:20 |
1142
9
Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой
Instagram. Михаил Мудрик

Лондонскому футбольному клубу «Арсенал» придется отложить трансфер украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Дело в том, что лидер и основной форвард команды Габриэл Жезус выбыл на несколько месяцев после полученной травмы и перенесенной операции на колене. Жезус получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу за сборную Бразилии против Камеруна.

Сейчас неизвестно, как долго бразилец не сможет помогать «канонирам».

У «Арсенала» в составе есть только один центральный форвард, который может заменить Жезуса – Эдди Нкетиа. Но это не игрок мирового класса, и чтобы продолжать бороться за чемпионство лондонцы планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

Из-за этого «канонирам» придется отложить идею с подписанием Михаила Мудрика.

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Источник The Sun
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Комментарии 9
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Gargantua
як бідному женитись, так і день короткий
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Александр Чернокур
Уверен что если спросить в Арсенале о Мудрике они и не слышали такого .А если мелькают имена то в череде других .таких желающих перейти в арсенал толпы .Это наши журналюги с лета продают Мудрика в топ клубы и сами же пишут цены .В клубах ничего об этом не слышали .эпопея Мудрика не на один год 
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+1
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Умник
Говорили дураку иди в брэндфорд или байер.
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