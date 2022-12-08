Во всем виноват Жезус. Арсенал может не подписать Мудрика зимой

Лондонскому футбольному клубу «Арсенал» придется отложить трансфер украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Дело в том, что лидер и основной форвард команды Габриэл Жезус выбыл на несколько месяцев после полученной травмы и перенесенной операции на колене. Жезус получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу за сборную Бразилии против Камеруна.

Сейчас неизвестно, как долго бразилец не сможет помогать «канонирам».

У «Арсенала» в составе есть только один центральный форвард, который может заменить Жезуса – Эдди Нкетиа. Но это не игрок мирового класса, и чтобы продолжать бороться за чемпионство лондонцы планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

Из-за этого «канонирам» придется отложить идею с подписанием Михаила Мудрика.