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Чемпионат Украины
Рух Львов
07.12.2022 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2022, 07:13 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:18
34
0

Рух – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Стенограмма отложенного поединка 14-го тура УПЛ

07 декабря 2022, 07:13 | Обновлено 07 декабря 2022, 07:18
34
0
Рух – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 7 декабря, состоится перенесенный матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Рух» и «Черноморец». Встреча пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало – в 13:00.

В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 13 место. У команды 13 очков после 13 матчей, в которых она одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В трех своих последних матчах львовяне обходились без побед: проиграли 1:2 «Львову», разошлись миром 1:1 с «Минаем» и с Александрией». Последняя победа «Руха» датирована 6 ноября, когда он обыграл «Кривбасс» со счетом 2:1.

«Черноморец» в таблице чемпионата Украины идет 15-м. У него 10 очков после 14 игр – 2 победы, 4 ничьи, 8 поражений. В двух последних матчах одесситы набрали только 1 очко, когда сыграли 0:0 с «Металлистом», а затем состоялось поражение 0:1 от «Кривбасса».

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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