ФОТО. Как Ворскла выиграла у Колоса финал женского Кубка Украины
В финальном матче в Киеве полтавский клуб выиграл у соперниц со счетом 2:0
Полтавская «Ворскла» завоевала Кубок Украины среди женских команд сезона 2021/22. В финале зелено-белые одолели «Колос» из Ковалевки - 2:0.
Кубок Украины среди женских команд 2021/2022. Финал
2 декабря. Киев. Стадион «Левый берег». Без зрителей.
«Ворскла» (Полтава) – «Колос» (Ковалевка) – 2:0
Голы: Калинина (2), Котик (18).
«Ворскла» (стартовый состав): Самсон, Корсун, Котяш, Котик, Подольская, Петрик, Осипян, Андрухив, Калинина (к), Радионова, Кравчук.
«Колос» (стартовый состав): Санина, Воронина, Давыденко, Купьяк, Иванишин, Андруш, Ю. Ковальчук, Кульмагамбетова, Н. Ковальчук, Майбородина, Сербук.
Предупреждение: Петрик (87).
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