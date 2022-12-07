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Кубок Украины
07 декабря 2022, 05:14 | Обновлено 07 декабря 2022, 05:25
133
0

ФОТО. Как Ворскла выиграла у Колоса финал женского Кубка Украины

В финальном матче в Киеве полтавский клуб выиграл у соперниц со счетом 2:0

07 декабря 2022, 05:14 | Обновлено 07 декабря 2022, 05:25
133
0
ФОТО. Как Ворскла выиграла у Колоса финал женского Кубка Украины
УАФ

Полтавская «Ворскла» завоевала Кубок Украины среди женских команд сезона 2021/22. В финале зелено-белые одолели «Колос» из Ковалевки - 2:0.

Кубок Украины среди женских команд 2021/2022. Финал

2 декабря. Киев. Стадион «Левый берег». Без зрителей.

«Ворскла» (Полтава) – «Колос» (Ковалевка) – 2:0

Голы: Калинина (2), Котик (18).

«Ворскла» (стартовый состав): Самсон, Корсун, Котяш, Котик, Подольская, Петрик, Осипян, Андрухив, Калинина (к), Радионова, Кравчук.

«Колос» (стартовый состав): Санина, Воронина, Давыденко, Купьяк, Иванишин, Андруш, Ю. Ковальчук, Кульмагамбетова, Н. Ковальчук, Майбородина, Сербук.

Предупреждение: Петрик (87).

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Источник Sport.ua
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