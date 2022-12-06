Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию

В последнем противостоянии 1/8 финала чемпионата мира встретились сборные Португалии и Швейцарии. Главным сюрпризом перед матчем стало отсутствие в стартовом составе «избранных» Криштиану Роналду. Вместо звездного партнера на поле вышел Гонсалу Рамуш, который дебютировал в старте своей национальной команды. Отметим, что в этом году португальцы уже провели с «нати» две дуэли в рамках Лиги наций. На своем поле «избранные» разгромили соперников со счетом 4:0, а затем швейцарцы взяли реванш – 1:0.

Команды начали встречу в среднем темпе и пытались дорожить мячом. Позиционную игру футболисты периодически пытались обострить всплесками активности, и лучше это получалось у португальцев. С созданием опасных моментов у подопечных Фернанду Сантуша особо не складывалось, но первый же из них они реализовали. После ввода аута на левом фланге Феликс сделал передачу в угол штрафной, где находился Рамуш. Молодой форвард первым касанием принял мяч, а вторым неотразимым ударом вогнал футбольный снаряд в ближнюю «девятку».

Забив гол, «избранные» почувствовали уверенность и провели еще несколько острых атак. Воротам угрожали Отавио и тот же Рамуш, но их удары не стали проблемными для Зоммера. У номинальных гостей с наступательными действиями не ладилось: их атаки разрушались еще на подступах к штрафной Португалии. И все же, «нати» сумели создать остроту после стандартного положения. Шакири со штрафного метров с 30-ти пробил рядом со штангой. Впрочем, Диогу Кошта контролировал ситуацию и даже в падении зацепил мяч.

Португальцы же без особых сверхусилий удвоили свое преимущество. Бруну Фернандеш с углового навесил на линию вратарской, а прибежавший туда Пепе головой нанес точный удар. При этом 39-летний защитник стал самым возрастным автором гола в матчах плей-офф на чемпионатах мира. А перед перерывом Рамуш едва не довел счет до разгрома, но форвард не сумел реализовать выход один на один с Зоммером.

Португальцы не намеревались сбавлять обороты, что продемонстрировали в начале второй половины встречи. И оборона сборной Швейцарии снова не справилась с агрессией соперников. Сначала прострел Дало замкнул Рамуш, а через несколько минут быструю атаку завершил Геррейру. А Рамуш еще и записал на свой счет голевую передачу.

Вопрос о победителе матча был снят задолго до его окончания, и на уверенность в итоговом успехе Португалии результативный удар Аканджи абсолютно не повлиял. Португальцы по-прежнему выглядели остро в атаке, и в середине второго тайма снова напомнила о себе связка Феликс – Рамуш: молодой форвард сборной Португалии оформил хет-трик.

На последние 15 минут поединка тренерский штаб «избранных» выпустил Роналду. Многолетний лидер португальцев старался расписаться в воротах «нати», но сделал это только из оффсайда. Зато Леау, также вышедший на замену, поставил эффектную точку в матче, с левого полуфланга по дуге отправив мяч в дальний угол.

Сборная Португалия с уверенной игрой стала последним участником 1/4 финала. Соперником «избранных» на этой стадии станет команда Марокко.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Португалия – Швейцария – 6:1

Рамуш (17, 51, 67), Пепе (33), Геррейру (55), Леау (90+2) – Аканджи (58)

Шер (43), Джемерт (59)

Португалия: Д.Кошта, Дало, Пепе, Р.Диаш, Геррейру, Отавио (Витинья, 74), В.Карвалью, Б.Силва (Невеш, 81), Б.Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Орта, 74), Феликс (Роналду, 74)

Швейцария: Зоммер, Шер (Джемерт, 46), Аканджи, Р.Родригес, Э.Фернандеш, Фройлер (Закария, 54), Джака, Соу (Сеферович, 54), Шакири, Варгас (Окафор, 66), Эмболо (Ясарі, 89)

Арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Стадион «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

ПОРТУГАЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА