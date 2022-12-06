Чемпионат мира06 декабря 2022, 21:04 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:09
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Португалия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022
06 декабря 2022, 21:04 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:09
495
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Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Португалия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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