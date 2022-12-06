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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 21:04 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:09
495
0

Португалия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022

06 декабря 2022, 21:04 | Обновлено 06 декабря 2022, 21:09
495
0
Португалия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

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Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Португалия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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