Безумные рекорды, которые уже успели побить на ЧМ-2022

Групповой этап чемпионата мира в Катаре завершился.

Сегодня окончательно определятся все участники четвертьфиналов. За это время было установлено огромное количество рекордов, которые предлагаю сегодня обсудить.

Катар - первая страна-хозяйка ЧМ, проигравшая в матче открытия турнира

Катар уступил Эквадору со счетом 0:2 в матче открытии ЧМ-2022. Проиграв Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2), катарцы стали первой страной-хозяйкой, не набравшей очков на групповом этапе, а также установившей антирекорд пропущенных мячей на этой стадии - 7.

Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти

В матче открытия между Катаром и Эквадором Эннер Валенсия открыл счет на 16-й минуте, реализовав пенальти. Однако форвард сделал это и раньше. Уже на 5-й минуте он успел отличиться голом, однако гол не засчитали из-за оффсайда.

Джуд Беллингем – первый игрок, родившийся после 2000 года и забивший на ЧМ

Полузащитник сборной Англии в возрасте 19 лет и 145 дней забил Ирану. В более молодом возрасте за «трех львов» на чемпионате мира отличался только Майкл Оуэн - ему было 18 лет и 190 дней.

На ЧМ состоялся самый длинный матч в истории – матч длился 117 минут и 16 секунд

Сборные Англии и Ирана сыграли самый длинный матч в истории чемпионатов мира без учета дополнительного времени. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайма и 10 – ко второму. В итоге, за всю игру команды провели на поле 117 минут и 16 секунд. Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече Южная Корея – Боливия на ЧМ-1994 (103:56).

Мехди Тареми забил самый поздний гол на чемпионате мира

Форвард сборной Ирана реализовал пенальти в матче с Англией на 103-й минуте. Этот гол запомнится как самый поздний на чемпионате мира. Но Ирану гол Тареми не помог – матч закончился со счетом 2:6.

Польша — первая сборная в истории, не забившая три пенальти подряд

Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0) в матче группового отбора ЧМ. На 58-й минуте матча Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Гильермо Очоа угадал направление удара и отбил мяч.

Лионель Месси – первый аргентинец, забивший на четырех ЧМ

Капитан сборной Аргентины отличился на чемпионатах мира в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. Лео является первым аргентинцем, которому удалось забить на четырех турнирах. Свой дебютный гол на ЧМ Лионель Месси забил 16 лет назад – в июне 2006 в ворота сборной Сербии и Черногории.

Лео Месси установил рекорд сборной Аргентины по сыгранным матчам на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины сыграл 22 матча на мундиалях. По этому показателю он обошел Диего Марадону, у которого 21 игра на чемпионатах мира.

Криштиану Роналду – первый игрок в истории, забивший на пяти чемпионатах мира

Португалец обошел по этому показателю Лионеля Месси, Мирослава Клозе, Пеле и Уве Зеелера. Все они забивали на четырех чемпионатах мира.

Джон Хердман – первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионатах мира

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман до прихода в мужскую команду возглавлял женские коллективы Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

Сербия - первая сборная в истории ЧМ, забившая два гола в добавленное к первому тайму время

Сербы ушли на перерыв в матче с Камеруном, выигрывая у соперника со счетом 2:1. Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич забили на 45+1 и 45+3 минутах соответственно. Ту встречу сборная Сербии завершила вничью 3:3.

Бразилия – первая сборная, которая не проигрывала в 17 матчах подряд на групповом этапе ЧМ

На групповом этапе пятикратные чемпионы мира победили Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), но уступили Камеруну (0:1), прервав свою удачную беспроигрышную серию.

Стефани Фраппар – первая женщина, которая была главным арбитром на мужском ЧМ

Француженка вела матч Коста-Рика – Германия, который прошел 1 декабря и завершился победой немцев (4:2). Фраппар показала одну желтую карточку.

Саудовская Аравия установила рекорд по заработанным желтым карточкам на групповом этапе ЧМ

Команда получила 14 предупреждений: шесть – с Аргентиной, две – с Польшей и шесть – с Мексикой.

Сборная Марокко установила рекорд среди африканских сборных по количеству набранных очков

Марокканцы набрали семь очков на групповом этапе ЧМ-2022. Подобное не удавалось ни одной африканской сборной.

Мануэль Нойер установил рекорд матчей среди вратарей на ЧМ

Вратарь сборной Германии сыграл 19 раз на чемпионатах мира. Последней пока стала встреча с Коста-Рикой. По этому показателю Нойер обогнал Клаудио Таффарела (18), Зеппа Майера (18), Питера Шилтона (17), Икера Касильяса (17), Дино Дзоффа (17) и Фабьена Бартеза (17).

Всего на этом мундиале в Катаре судьи добавили 511 минут дополнительного времени на групповом этапе в 48 встречах. На минуточку, это пять полных матчей! В 1-м туре – 178 минут, во 2-м – 166, в 3-м – 167 добавленных минут.