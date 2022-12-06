Марокко – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Марокко и Испании.

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Встреча проходит в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити», начало – в 17:00.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0 (матч продолжается)

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