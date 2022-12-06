Бессильна против фаворитки. Украинка Володько завершила выступления в Дубае

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (№323 WTA) провалилась на старте основной сетки хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ). Успешно пройдя сквозь сито квалификации, украинка в первом круге сошлась с пятой сеянной на турнире Викторией Кузьмовой из Словакии (№147 WTA).

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Спор теннисисток разрешился в двух сетах и в пользу словацкой теннисистки.

ITF W100 Дубай. Хард. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия, 5) – Катерина Володько (Украина, Q) – 6:1, 7:5

Несмотря на вылет из одиночной сетки турнира, Володько продолжит в Дубае выступления в паре. Вместе с Магдаленой Френх из Польши она в стартовом раунде встретятся с третьими сеяными – все той же Викторией Кузьмовой и Розали ван дер Хук из Нидерландов.