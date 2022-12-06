Марокко примет Испанию в последний день стадии 1/8 финала ЧМ

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Марокко и Испании.

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Встреча состоится в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Испания.