Чемпионат мира06 декабря 2022, 00:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 06:44
193
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Марокко примет Испанию в последний день стадии 1/8 финала ЧМ
Поединок состоится во вторник, 6 декабря
06 декабря 2022, 00:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 06:44
193
0
Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Марокко и Испании.
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Встреча состоится в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Испания.
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