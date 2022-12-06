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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 03:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 04:06
37
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания

Поединок состоится во вторник, 6 декабря

06 декабря 2022, 03:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 04:06
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Марокко и Испании.

Встреча состоится в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Испания.

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Источник Sport.ua
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