Чемпионат мира06 декабря 2022, 03:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 04:06
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Испания
Поединок состоится во вторник, 6 декабря
06 декабря 2022, 03:54 | Обновлено 06 декабря 2022, 04:06
37
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Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Марокко и Испании.
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Встреча состоится в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити». Начало – в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Испания.
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