Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Марокко и Испании. Встреча пройдет в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити», начало – в 17:00.

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Сборная Марокко пробилась в плей-офф мундиаля, став сенсационно лучшей в квартете F, где она опередила команды Хорватии, Бельгии и Канады. Африканцы сыграли вничью 0:0 с хорватами, а затем обыграли бельгийцев (2:0) и канадцев (2:1).

Сборная Испании на групповой стадии ЧМ-2022 заняла 2 место в группе Е. Она, набрав 4 очка, по лучшим дополнительным показателям оставила позади себя команду Германии. Еще ниже финишировала Коста-Рика (3 очка), а выиграла борьбу в квартете Япония, набравшая 6 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.