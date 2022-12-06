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Чемпионат мира
06 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 06 декабря 2022, 18:24
2881
0

Марокко – Испания – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира

06 декабря 2022, 16:55 | Обновлено 06 декабря 2022, 18:24
2881
0
Марокко – Испания – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Марокко и Испании. Встреча пройдет в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити», начало – в 17:00.

Сборная Марокко пробилась в плей-офф мундиаля, став сенсационно лучшей в квартете F, где она опередила команды Хорватии, Бельгии и Канады. Африканцы сыграли вничью 0:0 с хорватами, а затем обыграли бельгийцев (2:0) и канадцев (2:1).

Сборная Испании на групповой стадии ЧМ-2022 заняла 2 место в группе Е. Она, набрав 4 очка, по лучшим дополнительным показателям оставила позади себя команду Германии. Еще ниже финишировала Коста-Рика (3 очка), а выиграла борьбу в квартете Япония, набравшая 6 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Испания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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