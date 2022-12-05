Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер оценил первую часть сезона Зари: «Ставлю оценку 7 из 10-ти»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2022, 23:45 |
27
0

Тренер оценил первую часть сезона Зари: «Ставлю оценку 7 из 10-ти»

Патрик ван Леувен - о первой части чемпионата

05 декабря 2022, 23:45 |
27
0
Тренер оценил первую часть сезона Зари: «Ставлю оценку 7 из 10-ти»
ФК Заря

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о том, какой для команды была первая часть нынешнего сезона.

«Должны были больше очков набрать, это было видно по матчам, по моментам. Будем продолжать работать, так как много пропускаем, особенно со стандартов. Позитив - команда хочет и умеет играть в футбол».

«Почти весь сезон играем без девятого номера, и эту позицию нужно усилить, подписать форварда».

«За первую часть чемпионата поставлю команде 7 из 10-ти. Потеряли много очков с теми, кто ниже нас в таблице», — сказал ван Леувен.

Команда набрала 28 очков и занимает в УПЛ 4-е место.

По теме:
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
Артем ДОВБИК: «Рвусь уйти, но зимой Днепр-1 меня не отпустит»
Есть и кандидат. В Заре возможна тренерская рокировка
Заря Луганск Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Футбол | 05 декабря 2022, 20:42 0
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор

Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Бокс | 05 декабря 2022, 08:39 0
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора
Полное уничтожение. Опубликована статистика ударов боя Фьюри – Чисора

Тайсон доминировал почти во всех раундах

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 05.12.2022, 03:03
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Футбол | 05.12.2022, 22:12
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
«Будем форварда искать». Суркис рассказал о трансферах Динамо
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
Футбол | 05.12.2022, 20:51
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
«Луческу все делает профессионально». Суркис рассказал о ситуации тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
Франция – Польша – 3:1. Победа рекордсменов. Видео голов и обзор матча
04.12.2022, 19:30
Футбол
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
05.12.2022, 19:44 27
Футбол
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 27
Бокс
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
Вечер рекордсменов. Франция выбила Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022
04.12.2022, 19:00 25
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
05.12.2022, 01:40 2
Футбол
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 7
Бокс
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
04.12.2022, 00:33 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности