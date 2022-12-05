Тренер оценил первую часть сезона Зари: «Ставлю оценку 7 из 10-ти»

Наставник «Зари» Патрик ван Леувен рассказал о том, какой для команды была первая часть нынешнего сезона.

«Должны были больше очков набрать, это было видно по матчам, по моментам. Будем продолжать работать, так как много пропускаем, особенно со стандартов. Позитив - команда хочет и умеет играть в футбол».

«Почти весь сезон играем без девятого номера, и эту позицию нужно усилить, подписать форварда».

«За первую часть чемпионата поставлю команде 7 из 10-ти. Потеряли много очков с теми, кто ниже нас в таблице», — сказал ван Леувен.

Команда набрала 28 очков и занимает в УПЛ 4-е место.