Неймару остался гол в Пеле

Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле. Форвард сборной Бразилии реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).

В общей сложности на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии только Пеле больше – 77.