Чемпионат мира05 декабря 2022, 22:04 |
614
0
Неймару остался гол в Пеле
Об этом мечтает каждый бразилец
05 декабря 2022, 22:04 |
614
0
Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле. Форвард сборной Бразилии реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).
В общей сложности на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии только Пеле больше – 77.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2022, 01:40 2
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Биатлон | 05 декабря 2022, 03:03 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 05.12.2022, 19:32
Футбол | 05.12.2022, 21:19
Футбол | 05.12.2022, 20:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2022, 18:29
03.12.2022, 21:31 5
05.12.2022, 07:17 6
04.12.2022, 13:50 6
05.12.2022, 06:05 11
04.12.2022, 19:00 25
04.12.2022, 12:05 1
04.12.2022, 04:40 20