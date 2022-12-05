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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:04 |
614
0

Неймару остался гол в Пеле

Об этом мечтает каждый бразилец

05 декабря 2022, 22:04 |
614
0
Неймару остался гол в Пеле

Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле. Форвард сборной Бразилии реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).

В общей сложности на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии только Пеле больше – 77.

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Неймар Пеле
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Источник Sport.ua
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