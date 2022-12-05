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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:08 |
3376
0

Бразилия – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 22:08 |
3376
0
Бразилия – Южная Корея. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, сборная Бразилии в матче 1/8 финала сыграет с Южной Кореей. Начало поединка – в 21:00 по Киеву. Матч состоится на стадионе «974» в Дохе, главный арбитр – француз Клеман Тюрпен.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиаго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Каземиро, Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Ким Мун Хван, Ким Йон Гвон, Чон Ву Йон, Хван Ин Бом, Ли Чжэ Сун, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин, Чо Гэ Сон

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Винисиус Жуниор, 7-я минута:

2:0 – Неймар, 12-я минута:

3:0 – Ришарлисон, 29-я минута:

4:0 – Пакета, 36-я минута:

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Источник Sport.ua
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