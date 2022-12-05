Чемпионат мира05 декабря 2022, 17:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:32
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Япония – Хорватия – 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022
05 декабря 2022, 17:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:32
3277
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В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.
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Матч начался в 17:00 по киевскому времени.
Видео голов в матче Япония – Хорватия будет появляться в режиме онлайн.
ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута
ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Япония).
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