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Япония
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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 17:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:32
3277
0

Япония – Хорватия – 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 17:59 | Обновлено 05 декабря 2022, 18:32
3277
0
Япония – Хорватия – 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Видео голов в матче Япония – Хорватия будет появляться в режиме онлайн.

ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута

ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Япония).
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Источник Sport.ua
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