Чемпионат мира
Чемпионат мира05 декабря 2022, 20:42 |
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Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022
05 декабря 2022, 20:42 |
10963
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В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснили сборные Японии и Хорватии.
Хорватия выиграла в серии пенальти 3:1 и вышла в четвертьфинал.
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Япония - Хорватия 1:3 (по пенальти 1:3). Обзор матча
ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута
ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Япония).
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