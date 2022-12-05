В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснили сборные Японии и Хорватии.

Хорватия выиграла в серии пенальти 3:1 и вышла в четвертьфинал.

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Япония - Хорватия 1:3 (по пенальти 1:3). Обзор матча

ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута

ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута