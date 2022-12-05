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Чемпионат мира
Япония
05.12.2022, FT 1 : 1
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Хорватия
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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 20:42 |
10963
0

Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор

Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 20:42 |
10963
0
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснили сборные Японии и Хорватии.

Хорватия выиграла в серии пенальти 3:1 и вышла в четвертьфинал.

Япония - Хорватия 1:3 (по пенальти 1:3). Обзор матча

ГОЛ! 1:0. Маэда, 43 минута

ГОЛ! 1:1. Перишич, 56 минута

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Япония).
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Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
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Источник Sport.ua
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