Чемпионат мира05 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:09
432
0
Япония – Хорватия – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022
05 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:09
432
0
В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Матч начался в 17:00 по киевскому времени.
Видео голов в матче Япония – Хорватия будет появляться в режиме онлайн.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2022, 14:32 2
Португальца ждет новый вызов
Бокс | 05 декабря 2022, 07:17 4
Джон Фьюри считает, что разница в габаритах сделает свое дело
Бокс | 05.12.2022, 08:39
Футбол | 05.12.2022, 06:05
Футбол | 05.12.2022, 10:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2022, 22:15 5
05.12.2022, 03:03
04.12.2022, 16:06
04.12.2022, 04:40 19
03.12.2022, 22:57 41
05.12.2022, 01:40 2
03.12.2022, 22:40 5
04.12.2022, 14:55 22