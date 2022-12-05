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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:09
432
0

Япония – Хорватия – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видео голов в матче 1/8 финала ЧМ-2022

05 декабря 2022, 17:07 | Обновлено 05 декабря 2022, 17:09
432
0
Япония – Хорватия – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором отношения выясняют сборные Японии и Хорватии.

Матч начался в 17:00 по киевскому времени.

Видео голов в матче Япония – Хорватия будет появляться в режиме онлайн.

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Источник Sport.ua
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