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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 15:22 |
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Марокко – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата мира-2022

05 декабря 2022, 15:22 |
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Марокко – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Марокко финишировал первым в группе F на ЧМ-2022 с 7 очками в активе, а Испания с 4 баллами стала второй в группе Е.

Кто может сыграть за Марокко

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Боно («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттият-аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Чеддира («Бари»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»).

Кто может сыграть за Испанию

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Эрик Гарсия («Барселона»), Жорди Альба («Барселона»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Пау Торрес («Вильярреал»), Хосе Гайя («Валенсия»), Уго Гильямон («Валенсия»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Серджи Бускетс («Барселона»), Гави («Барселона»), Педри («Барселона»), Коке («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Карлос Солер (ПСЖ).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Ферран Торрес («Барселона»), Ансу Фати («Барселона»), Пабло Сарабия (ПСЖ), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Марокко – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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