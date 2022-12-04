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Украина. Премьер лига
04 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:55
361
0

Верес сообщил об уходе трех футболистов

Ровенская команда готовится к изменениям в составе

04 декабря 2022, 21:41 | Обновлено 04 декабря 2022, 21:55
361
0
Верес сообщил об уходе трех футболистов
НК Верес. Мирошник, Сергийчук и Сергей Шестаков (слева направо)

Свою карьеру в ровенском «Вересе» завершили Роман Мирошник (51 матч, 2 гола за ровенчан), Михаил Сергийчук (135 игр, 26 голов) и Сергей Шестаков (9 матчей без голов).

О причинах расставания с игроками ничего не сообщается.

Как известно, первую часть сезона в Украинской Премьер-лиге «Верес» завершил на 10 позиции. В 15 матчах подопечные Юрия Вирта набрали 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 8 поражений). 2022 год команда закрыла серией из четырех поражений.

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Верес Ровно Роман Мирошник Михаил Сергийчук Сергей Шестаков Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Верес
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