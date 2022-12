Пять мячей! Мбаппе вышел в лидеры списка бомбардиров ЧМ-2022

Французский форвард Килиан Мбаппе вышел в лидеры списка бомбардиров ЧМ-2022, забив 4-й и 5-й гол на турнире.

В матче Франции в 1/8 финала проти Польши (3:0) Мбаппе оформил дубль и оторвался от конкурентов в списке на два гола.

По 3 гола на ЧМ-2022 забили 5 игроков, включая звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2022:

5 - Kylian Mbappé has scored five goals in four games at the 2022 #FIFAWorldCup, already surpassing his goal tally from his previous appearance in the tournament in 2018 (four goals in seven games). Evolution. pic.twitter.com/5UUr4f2p8v