Чемпионат мира04 декабря 2022, 18:00 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:54
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Франция – Польша – 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
04 декабря 2022, 18:00 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:54
4591
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В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».
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Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала
Франция – Польша – 2:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Жиру, 44 мин.
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 74 мин.
ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1 мин.
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