Франция – Польша – 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Франции и Польши в Дохе на стадионе «Аль-Тумама».

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала

Франция – Польша – 2:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Жиру, 44 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 74 мин.

ГОЛ! 3:0 Мбаппе, 90+1 мин.