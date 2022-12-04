«Я плакал, как девочка». Неочевидные детали великой игры Гана – Уругвай

На следующий день после поражения Ганы от Уругвая в послематчевой серии пенальти (2:4) в 1/4 финала ЧМ-2010 южноафриканская газета The Mercury вышла с мощным заголовком и колоритным фотомонтажем. Под названием «Рука дьявола» был изображен разъяренный форвард уругвайцев Луис Суарес, которому нарисовали красные рожки. Прошло уже 12 лет с того памятного матча африканского мундиаля, но люди в Гане до сих пор яростно ненавидят нападающего, который на последних секундах компенсированного времени выбил мяч с линии ворот руками.

Вполне возможно, что об игре Луиса никто бы и не упомянул, реализуй пенальти за это нарушение форвард «черных звезд» Асамоа Гьян. Если бы ему удалось отправить мяч в ворота, Гана стала бы первой в истории африканской командой, которая прошла в полуфинал чемпионата мира. Разбег, мощный удар… и попадание в перекладину!

Через несколько секунд судья дал финальный свисток и отправил команды готовиться к серии пенальти. Через 20 минут Африку накрыла волна отчаянья, за которую все жители этого региона стремятся отомстить. И этот случай у них был позавчера, 2 декабря, в матче 3-го тура ЧМ-2022. Однако отыграться не получилось, ведь Уругвай выиграл это противостояние с общим счетом 2:0. Однако ни одной из этих команд не удалось выйти в плей-офф.

Теперь вернемся к скандальному голу Суареса.

Суарес после промаха Гьяна прокричал: "Го-о-о-о-о-о-л!"

После игры рукой Луис пытался обмануть судью. Он указал на находившемся рядом с ним Хорхе Фусиле на линии ворот – надеялся, что будет трудно разобраться, кто именно нарушил правила. «Хорхе все равно пропускал следующую встречу из-за большого количества предупреждений», – говорил Суарес. Но арбитр четко знал, кто виноват, и отправил нарушителя в раздевалку. За это Луиса еще больше возненавидели, вспомнив, как он любит кусаться – в том же году форвард «Аякса» подвергся дисквалификации на семь игр за укус соперника.

«Я плакал. Серьезно. Плакал, как девочка»

Шел в подтрибунное помещение под звуки вувузел (прим. рожок длиной около метра, часто используемый болельщиками на футбольных матчах в Южной Африке), напоминавших доносившийся из ада похоронный марш. В голове только одна мысль: «Что я натворил?». Шансов, что этот парень не забьет, на мой взгляд, не было никаких. Но потом я услышал глухой звон перекладины и изо всех сил закричал: «Го-о-о-о-ол!». Да, никакого гола не было, но чувство накрыло такое, словно я сам отправил мяч в сетку. Незабываемо!»

Луис хотел остаться возле входа в тоннель, но стюард попросил его уйти, поэтому уругваец смотрел игру по телевизору в раздевалке. За несколько минут до начала серии пенальти нападающему позвонила жена, которая была на девятом месяце беременности. Несмотря на запрет мужа смотреть игру, она не находила себе места – переживала при удалении Луиса и захотела услышать его голос. Серию пенальти они смотрели вместе, хоть и из разных уголков планеты.

Первые пять подходов к точке игроки сделали без промахов, в том числе удачно пробил и неудачник овертайма Гьян. Но потом благодаря хорошей работе вратаря соперника, Уругвай стал на шаг поближе к четвертьфиналу. Еще через мгновение вратарь уругвайцев Фернандо Муслера потянул удар ганцев.

Для выхода в полуфинал нужно было, чтобы забил Себастьян Абреу, которого все называли «Безумным». Однако во время серии пенальти у него сдали нервы – он отворачивался, когда по воротам били его товарищи по команде, и постоянно спрашивал: «Вратарь что-то знает или просто прыгает по удару?». В результате он всех так достал, что капитан Форлан не выдержал и сказал: «Хватит! Иди и сделай это как надо!». В тот момент никто серьезно не воспринял его слова, но Абреу кое-что понял – никто не ожидал такой дерзости в четвертьфинале чемпионата мира.

Себа долго готовился к удару, умышленно разбежался чуть ли не от центрального круга и забил. Эмоции настолько переполняли, что уругвайским врачам пришлось дать понюхать нашатырь упавшему в обморок запасному вратарю Хуану Кастильо. Суарес на тот момент уже торжествовал со всеми на поле. «Я никогда в жизни не пробегал так быстро 100 метров», – иронизировал форвард.

Номинация Луиса на звание лучшего вратаря ЧМ-2010?

Утром телефон Суареса разрывался от сообщений, одно из которых сильно его рассмешило. «Друг, это было феноменально! Считаю, что тебя нужно номинировать на награду лучшего вратаря чемпионата мира! – посмеялся над нападающим одноклубник из «Аякса» и вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург.

В полуфинале с нидерландцами Луис не смог сыграть из-за дисквалификации (уругвайцы, к слову, проиграли со счетом 2:3), под вопросом было его участие и в поединке за бронзу с немцами. Африканцы потребовали отстранить Луиса до конца турнира за фол с Ганой, но комиссия ФИФА не нашла для этого убедительных доказательств. Участие Суареса в игре с Германией не помогло – он хоть и отличился ассистом на Форлана, но в целом фарт от него отвернулся, как и от команды. Луис не реализовал два выхода один на один с вратарем, а Форлан на последних секундах проигранной со счетом 2:3 встречи попал со штрафного в перекладину. И все же на Родину уругвайцы вернулись героями. Небесно-голубые впервые за последние 40 лет дошли до полуфинала ЧМ. По возвращении домой, на параде в Монтевидео, болельщики пели: «Это не рука бога, это рука Суареса. Да будет известна та женщина, которая его родила!»

Нападки африканцев на Луиса продолжились и после чемпионата мира, но он воспринял это спокойно: «У меня была тысячная доля секунды, чтобы среагировать, к тому же я был изрядно истощен после 120 минут футбола. Так что я принял инстинктивное решение, мне не в чем себя винить. Я бы назвал это профессиональным инстинктом. Убежден – Гьян на моем месте поступил бы так же. Благодаря моей руке Уругвай вышел в полуфинал. Я не чувствовал, что обманул кого-то. Скорее, наоборот, я принес себя в жертву. Я отдал все ради команды и страны.

Гьяну пришлось гораздо труднее. Он напоминал счастливчика, который сорвал джек-пот, но забыл, куда дел выигрышный билет».

Вместо славы и почти гарантированного титула лучшему игроку Африки-2010 форвард получил в свой адрес проклятия и душевную травму. Асамоа часто просматривал тот злосчастный пенальти и не мог понять, что пошло не так, ведь он всегда уверенно подходил к точке – на ЧМ-2010 он к матчу с Уругваем легко разобрался с вратарями Сербии и Австралии. Два года спустя Гьяна постигло дежавю: он не реализовал пенальти в полуфинале Кубка Африки с Замбией, и «черные звезды» вылетели из турнира.

«Вы можете проиграть любому, только не Уругваю»

После апрельской жеребьевки чемпионата мира в Катаре гудела вся Африка – Гане снова выпал Уругвай, и прошло не так много времени, чтобы болельщики забыли об этой ситуации. «Эта рана будет кровоточить еще очень долго. Рад, что у нас появился повод для мести. Пора все расставить на свои места», – говорил президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Окраку.

Даже сам президент страны Нана Акуфо-Аддо прокомментировал предстоящую встречу: «На этот раз ни одна рука Суареса не спасет Уругвай от «черных звезд» Ганы! Ребята, вы можете проиграть на этом чемпионате мира любой другой сборной, но не Уругваю».

35-летний Суарес по-прежнему играет за небесно-голубых, хоть и выходит преимущественно на замену. В составе сборной Ганы с 2010 года остался только Андре Аю. Он хорошо помнит эти события и перед матчем сказал, что историческая справедливость должна победить: «Африка и ганский народ заслужили великой победы».

Герой серии пенальти Абреу, напротив, считал новую встречу с Уругваем мало чем примечательной из-за совершенно разного контекста дуэлей. Такого же мнения придерживался и Диего Форлан, который сравнял счет в тот день перед серией пенальти.

«Матч-реванш? Если игроки сборной Ганы видят это так, мы никак не можем на это повлиять. Пусть это будет их мотивацией»

Однако чуда не произошло.

Как и 12 лет назад на ЧМ-2010, матч Ганы и Уругвая решал судьбу обеих сборных на чемпионате мира. Разве что теперь как минимум одна из этих команд должна была вылететь раньше – не в четвертьфинале, а уже после группового этапа. Африканцы могли себе позволить сыграть вничью (хотя в этом случае оставалась зависимость от результата встречи Португалии с Южной Кореей), а вот южноамериканцам требовалась победа с нужным счетом.

«Черные звезды» ответили своими 4-4-2 на 4-4-2 уругвайцев, по крайней мере, при обороне капитан Андре Айю нередко оказывался на одной линии с центрфорвардом Мохаммедом Кудусом. Соперники стремились повыше встречать друг друга.

О матче 2010 заставило вспомнить не только появление Луиса Суареса в основе сборной Уругвая. Как и тогда судьбу Ганы в сущности решил незабитый пенальти. Однако в этот раз в середине первого тайма. Кудус создал эту атаку и сам же заработал 11-метровый – голкипер Серхио Рочет тянулся к мячу, а попал по ноге. Впрочем, судьи сначала зафиксировали офсайд. Только современная техника «на грани фантастики» помогла определить, что никакого положения вне игры не было – Матиас Оливера сломал линию. Однако Рочет исправился, отразив далеко не идеальный удар Андре Айю с точки. Эта ошибка лидера команды, похоже, подкосила ганцев.

Суарес, кстати, как и 12 лет назад, получил карточку в матче с Ганой. Правда, не красную, а желтую. За недисциплинированное поведение –ударил по мячу до свистка. При этом нападающий уругвайцев так спорил с судьей, что рисковал и нарваться и на уход с поля. Интересно, что в карьере Луиса на ЧМ больше нет карточек, кроме заработанных во встречах с ганцами. Но в остальном Суарес был полезен, он все еще на многое способен. За полтора тайма до замены на Эдинсона Кавани форвард сделал 29 касаний мяча, на его счету по одному удару и ключевой передаче, две обводки, 8 выигранных единоборств из 11, четыре заработанных на себе фола и отбор.

Он допустил только пять потерь владения – хорошо сохранял мяч.

Все складывалось в пользу Уругвая, но вдруг Суарес схватился за голову и чуть не заплакал на скамейке запасных! На последних минутах Луис и его партнеры узнали, что Южная Корея в параллельном матче с Португалией вышла вперед, забив второй мяч в Португалии. Уругвай снова победил Гану. Вот только в этот раз история не повторилась, ведь домой уехали обе команды.