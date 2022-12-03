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Молодежные турниры
03 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:46
915
0

Сборная Украины U-19 попала во вторую корзину жеребьевки отбора Евро-2024

Команда Юрия Мороза узнает соперников 8 декабря

03 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:46
915
0
Сборная Украины U-19 попала во вторую корзину жеребьевки отбора Евро-2024
УЕФА

8 декабря юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2007 года рождения) узнает имена соперников в квалификационном раунде Евро-2024 (U-17). Начало процедуры - в 11.00 по киевскому времени.

Мини-турниры на этой стадии пройдут в период с 1 июля по 21 ноября 2023 года. В жеребьевке примут участие 52 национальные ассоциации, поскольку Кипр на правах хозяина получил прямой пропуск в финальную стадию, а сборная Нидерландов приступит к борьбе с элитного раунда.

Процедура жеребьевки и корзины посева

Согласно рейтингу УЕФА соответствующего возраста было образовано четыре корзины посева: в корзину А попали 13 сборных с высоким рейтингом, в корзину В — следующие 13 сборных и т.д. Украина находится во второй корзине (В).

В группах будет по одному представителю из каждой корзины. Хозяев мини-турниров будут определены позже.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших обладателей третьих мест по результатам матчей первой и второй команд выйдут в элитный раунд квалификации.

Состав корзин

Корзина A: Испания*, Италия, Франция, Англия, Германия, Португалия, Бельгия, Ирландия, Венгрия, Сербия*, Швеция, Турция, Дания.

Корзина B: Шотландия, Израиль, Норвегия, Швейцария, Чехия, Словения, Греция, Босния и Герцеговина*, Украина*, Польша, Австрия, Словакия, Хорватия.

Корзина C: Финляндия, Исландия, Беларусь*, Болгария, Северная Македония, Румыния, Грузия, Северная Ирландия, Косово*, Уэльс, Черногория, Люксембург, Латвия.

Корзина D: Эстония, Фарерские острова, Албания, Казахстан, Азербайджан, Армения, Андорра, Литва, Молдова, Мальта, Гибралтар*, Лихтенштейн, Сан-Марино.

*Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям по разным группам разводятся следующие сборные: Испания и Гибралтар, Беларусь и Украина, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово. Все российские команды исключены из соревнований УЕФА в соответствии с решением исполнительного комитета от 28 февраля 2022 года. 15 июля 2022 г. это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом. Таким образом, россия не примет участия в жеребьевке квалификации чемпионата Европы-2023/2024 среди юношей до 17 лет.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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