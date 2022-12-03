Чемпионат мира03 декабря 2022, 21:15 |
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Аргентина - Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча 1/8 финала чемпионата мира
03 декабря 2022, 21:15 |
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В 21:00 стартовал матч 1/8 чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Это второй матч 1/8 финала на ЧМ-2022, а в первом Нидерланды обыграли США и теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов, а также обзор матча.
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