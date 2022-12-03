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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 18:04 |
3737
0

Нидерланды – США. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

03 декабря 2022, 18:04 |
3737
0
Нидерланды – США. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 играет с США. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Клаассен, Де Роон, Блинд, Де Йонг, Дюмфрис, Гакпо, Депай

США: Тернер, Дест, Зиммерман, Адамс, Робинсон, Муса, МакКенни, Феррейра, Пулишич, Рим, Веа

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Депай, 10-я минута:

2:0 – Блинд, 45+1-я минута:

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Источник Sport.ua
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