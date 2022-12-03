Чемпионат мира03 декабря 2022, 18:04 |
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Нидерланды – США. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
03 декабря 2022, 18:04 |
3737
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В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 играет с США. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Клаассен, Де Роон, Блинд, Де Йонг, Дюмфрис, Гакпо, Депай
США: Тернер, Дест, Зиммерман, Адамс, Робинсон, Муса, МакКенни, Феррейра, Пулишич, Рим, Веа
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 – Депай, 10-я минута:
2:0 – Блинд, 45+1-я минута:
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