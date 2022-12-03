Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По 3 гола. Четверка ударных форвардов лидирует в списке бомбардиров на ЧМ
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 01:20 |
440
0

По 3 гола. Четверка ударных форвардов лидирует в списке бомбардиров на ЧМ

Мбаппе, Мората, Гакпо и Рэшфорд возглавляют список страйкеров

03 декабря 2022, 01:20 |
440
0
По 3 гола. Четверка ударных форвардов лидирует в списке бомбардиров на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В пятницу, 2 декабря, завершились последние матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Каждая сборная сыграла по 3 игры. Помимо соревнований сборных также ведется статистика лучших бомбардиров чемпионата. Сейчас во главе этой таблицы перебывают четверо игроков: Килиан Мбаппе (Франция), Альваро Мората (Испания), Коди Гакпо (Нидерланды) и Маркус Рэшфорд (Англия).

Они забили по 3 гола за свои национальные команды. Отметим, что Мбаппе и Мората находятся выше Гакпо и Рэшфорда, так как в своем активе они имеют еще по одной голевой передачи.

К слову, еще у 18 футболистов по 2 гола на этом Мундиале.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала ЧМ-2022.

По теме:
Нидерланды – США. Текстовая трансляция матча
Топ-7 открытий группового этапа ЧМ-2022
Турнирные таблицы ЧМ. Итоги группового раунда: кто пробился в плей-офф
ЧМ-2022 по футболу бомбардиры Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Альваро Мората сборная Испании по футболу Коди Гакпо сборная Нидерландов по футболу Маркус Рэшфорд сборная Англии по футболу лучший бомбардир
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
Футбол | 02 декабря 2022, 17:50 8
За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши
За Месси. ФИФА поддержала решение рефери назначить пенальти в ворота Польши

Данни Маккели принял правильное решение

Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Футбол | 02 декабря 2022, 07:30 1
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных
Бельгия и Германия выбыли из ЧМ, Лукаку вдребезги разбил скамейку запасных

Главные новости за 1 декабря на Sport.ua

Недостаточно. Камерун обыграл резервистов Бразилии, но вылетел с Мундиаля
Футбол | 02.12.2022, 22:59
Недостаточно. Камерун обыграл резервистов Бразилии, но вылетел с Мундиаля
Недостаточно. Камерун обыграл резервистов Бразилии, но вылетел с Мундиаля
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02.12.2022, 12:00
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
Война | 02.12.2022, 13:11
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
«Массированный ракетный удар». ВСУ предупредили о планах врага
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
Тайсон ФЬЮРИ: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
02.12.2022, 15:25 9
Бокс
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 4
Футбол
Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
Контиолахти-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 9-й
01.12.2022, 13:24 2
Биатлон
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
Где ты был, когда нас бомбило НАТО? Сербы наехали на Стаховского
01.12.2022, 21:52 26
Теннис
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
Япония – Испания - 2:1. Очередная сенсация. Видео голов и обзор матча
01.12.2022, 23:44 4
Футбол
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
По лезвию бритвы: Испания выбила Германию с Мундиаля, проиграв Японии
01.12.2022, 23:00 22
Футбол
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
Чудом не пропустили. Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022
01.12.2022, 18:56 35
Футбол
Леннокс Льюис сделал прогноз на третий бой Фьюри против Чисоры
Леннокс Льюис сделал прогноз на третий бой Фьюри против Чисоры
01.12.2022, 21:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности