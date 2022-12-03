По 3 гола. Четверка ударных форвардов лидирует в списке бомбардиров на ЧМ

В пятницу, 2 декабря, завершились последние матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Каждая сборная сыграла по 3 игры. Помимо соревнований сборных также ведется статистика лучших бомбардиров чемпионата. Сейчас во главе этой таблицы перебывают четверо игроков: Килиан Мбаппе (Франция), Альваро Мората (Испания), Коди Гакпо (Нидерланды) и Маркус Рэшфорд (Англия).

Они забили по 3 гола за свои национальные команды. Отметим, что Мбаппе и Мората находятся выше Гакпо и Рэшфорда, так как в своем активе они имеют еще по одной голевой передачи.

К слову, еще у 18 футболистов по 2 гола на этом Мундиале.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала ЧМ-2022.