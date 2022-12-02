Чемпионат мира02 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:01
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Сербия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу
02 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:01
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В пятницу, 2 декабря, проходит поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в группе G, в котором сразятся Сербия и Швейцария. Матч проходит в Дохе (Катар), на поле стадиона «974».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу. Группа G
Сербия – Швейцария – 0:0 (матч продолжается)
(новость обнволяется)
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