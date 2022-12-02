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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:01
399
0

Сербия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

02 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 21:01
399
0
Сербия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, проходит поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в группе G, в котором сразятся Сербия и Швейцария. Матч проходит в Дохе (Катар), на поле стадиона «974».

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Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. Группа G

Сербия – Швейцария – 0:0 (матч продолжается)

(новость обнволяется)

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Источник Sport.ua
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