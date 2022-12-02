Чемпионат мира02 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:46
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Южная Корея – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022
02 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:46
383
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В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.
Южная Корея – Португалия – 1:1 (матч продолжается)
Ким Ен Гвон (27) – Орта (5)
Гол Орты
Гол Кима
(новость обновляется)
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