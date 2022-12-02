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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:46
383
0

Южная Корея – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022

02 декабря 2022, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2022, 17:46
383
0
Южная Корея – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.

Южная Корея – Португалия – 1:1 (матч продолжается)
Ким Ен Гвон (27) – Орта (5)

Гол Орты

Гол Кима

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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