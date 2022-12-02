В пятницу, 2 декабря сборная Южной Кореи в третьем туре ЧМ-2022 сыграет с Португалией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа H. 3-й тур.

Южная Корея – Португалия – 1:1 (матч продолжается)

Ким Ен Гвон (27) – Орта (5)

Гол Орты

Гол Кима

(новость обновляется)