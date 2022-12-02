Месси отказался от награды лучшему игроку в пользу партнера по команде
Алексис Макалистер получил награду вместо звездного форварда
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему игроку в пользу партнера по команде, чтобы придать ему уверенности.
Алексис Макаллистер, автор гола сборной Аргентины в ворота польской сборной, получил награду вместо звездного форварда.
ЧМ-2022. 3-й тур, 30 ноября
17:00. Австралия – Дания – 1:0. Лучший игрок – Мэтью Леки (Австралия)
Гол: Леки, 60.
17:00. Тунис – Франция – 1:0. Лучший игрок – Вахби Хазри (Тунис)
Гол: Хазри, 58.
21:00. Польща – Аргентина – 0:2. Лучший игрок – Алексис Макаллистер (Аргентина)
Голы: Маккалистер, 46, Альварес, 58
21:00. Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Лучший игрок – Луис Чавес (Мексика)
Голы: Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52.
🇦🇷 Lionel Messi was given the MOTM award vs Poland by FIFA,as shown on the official FIFA page.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) November 30, 2022
🏅Messi gave the award to Mac Allister to boost his morale after his outstanding performance vs. Poland.
🤩 Classy #FIFAWorldCup Act#Messi𓃵|#ARG|#POLARG pic.twitter.com/EdvArd8lUY
🏆 #FIFAWorldCup2022 #POTM 11/64— filipa claro (@filipa_cpsilva) November 30, 2022
Matthew Leckie 🇦🇺
Wahbi Khazri 🇹🇳
Luis Chávez 🇲🇽
Alexis Mac Allister 🇦🇷 pic.twitter.com/eUTP9hu2FT
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