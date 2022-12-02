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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 06:12 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:53
629
0

Месси отказался от награды лучшему игроку в пользу партнера по команде

Алексис Макалистер получил награду вместо звездного форварда

02 декабря 2022, 06:12 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:53
629
0
Месси отказался от награды лучшему игроку в пользу партнера по команде
FIFA. Месси и Макаллистер

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему игроку в пользу партнера по команде, чтобы придать ему уверенности.

Алексис Макаллистер, автор гола сборной Аргентины в ворота польской сборной, получил награду вместо звездного форварда.

ЧМ-2022. 3-й тур, 30 ноября

17:00. ​Австралия – Дания – 1:0. Лучший игрок – Мэтью Леки (Австралия)

Гол: Леки, 60.

17:00. Тунис – Франция – 1:0. Лучший игрок – Вахби Хазри (Тунис)

Гол: Хазри, 58.

21:00. Польща – Аргентина – 0:2. Лучший игрок – Алексис Макаллистер (Аргентина)

Голы: Маккалистер, 46, Альварес, 58

21:00. Саудовская Аравия – Мексика – 1:2. Лучший игрок – Луис Чавес (Мексика)

Голы: Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52.

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Источник Sport.ua
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