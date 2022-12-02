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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 01:50 | Обновлено 02 декабря 2022, 02:51
167
0

Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф

В 1/8 финала вышли сборные Аргентины, Франции, Польши и Австралии

02 декабря 2022, 01:50 | Обновлено 02 декабря 2022, 02:51
167
0
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Осталось две вакансии в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи третьего тура в группах E и F.

Из группы E в плей-офф вышли: Япония (6 очков) и Испания (4), опередив Германию (4) и Коста-Рику (3).

В группе F цели достигли: Марокко (7 очков) и Хорватия (5), оставив позади Бельгию (4) и Канаду (0).

В 1/8 финала Япония сыграет против Хорватии (5 декабря в 17:00), а Марокко будет сражаться с Испанией (6 декабря в 17:00).

Из оставшихся групп досрочно в плей-офф вышли две команды: Бразилия и Португалия. Остальные 2 вакантных места будут разыграны в матчах 3-го тура, которые состоятся 2 декабря.

ЧМ-2022. 3-й тур, 1 декабря

Канада – Марокко – 1:2

Голы: Агерд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Несири, 23

Хорватия – Бельгия – 0:0

Коста-Рика – Германия – 2:4

Голы: Техеда, 58, Нойер. 70 (автогол) – Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фуллкруг, 89.

Япония – Испания – 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 – Мората, 11

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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