Чемпионат мира
60’ 1 : 1
Чемпионат мира01 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:44
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Коста-Рика - Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Обе сборные претендуют на выход дальше
01 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:44
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В 21:00 начался матч 3-го тура группового этапа квартета E, в котором сборная Германии сыграет против Коста-Рики. Немецкая команда с 1 пунктом занимает последнее место, поэтому должна только побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф.
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Коста - Рика - Германия 0:1. Гол Гнабри
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ельцин Техеда (Коста-Рика).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
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