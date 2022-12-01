Коста-Рика - Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 21:00 начался матч 3-го тура группового этапа квартета E, в котором сборная Германии сыграет против Коста-Рики. Немецкая команда с 1 пунктом занимает последнее место, поэтому должна только побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф.

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Коста - Рика - Германия 0:1. Гол Гнабри