Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коста-Рика - Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
Коста-Рика
60 1 : 1
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
01 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:44
1345
0

Коста-Рика - Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Обе сборные претендуют на выход дальше

01 декабря 2022, 21:10 | Обновлено 01 декабря 2022, 21:44
1345
0
Коста-Рика - Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
twitter.com/dfb_team_en

В 21:00 начался матч 3-го тура группового этапа квартета E, в котором сборная Германии сыграет против Коста-Рики. Немецкая команда с 1 пунктом занимает последнее место, поэтому должна только побеждать, чтобы рассчитывать на плей-офф.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коста - Рика - Германия 0:1. Гол Гнабри

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Ельцин Техеда (Коста-Рика).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
По теме:
ВИДЕО. Германия быстро забила гол в ворота Коста-Рики
Япония – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Все шло мимо. Лукаку не реализовал 4 голевых момента за один тайм
сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Коста-Рики по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Футбол | 30 ноября 2022, 22:59 42
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре
Фиаско со вкусом успеха. Польша проиграла Аргентине, но остается в Катаре

Лионель Месси и Ко уверенно обыграли Роберта Левандовски со товарищи

Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Футбол | 01 декабря 2022, 10:30 3
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару
Восток – дело тонкое. Скандал на ЧМ-1982 с шейхом, стоивший карьеры Ступару

Украинец Мирослав Ступар принял не самое лучшее решение на мундиале сорокалетней давности…

Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы
Футбол | 01.12.2022, 20:08
Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы
Выйдет ли Германия в плей-офф ЧМ? Составы на ключевой матч группы
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Футбол | 30.11.2022, 21:55
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Очень спорная точка. Месси не забил пенальти, Щенсны парировал мяч
Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
Футбол | 01.12.2022, 13:46
Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
Журналист: Областные федерации потребуют отставки Павелка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
30.11.2022, 00:23 4
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
Майрис БРИЕДИС: «Усик меня позовет – я приду»
29.11.2022, 20:42 9
Бокс
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
30.11.2022, 19:01 4
Футбол
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
Усик пожертвовал крупную сумму на генераторы для украинских больниц
30.11.2022, 17:23 1
Бокс
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
30.11.2022, 09:30 9
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.12.2022, 03:45
Биатлон
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности