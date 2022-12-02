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Чемпионат мира
Южная Корея
02.12.2022 17:00 - : -
Португалия
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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 04:27 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:59
116
0

Южная Корея – Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матчу ЧМ-2022

02 декабря 2022, 04:27 | Обновлено 02 декабря 2022, 06:59
116
0
Южная Корея – Португалия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 декабря, состоится матч 3-го тура в квартете Н групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Португалии. Игра пройдет в Аль-Райяне, на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити», начало – в 17:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице группы Н сборная Южной Кореи занимает 3 место, имея 1 очко. Она стартовала в Катаре с ничьей 0:0 в противостоянии с командой Уругвая. А затем у Сон Хын Мина и Ко было поражение 2:3 в игре с Ганой.

Команда Португалии идет на 1 позиции с 6 очками. Она уже гарантировала себе путевку в плей-офф, поэтому в предстоящем матче турнирным грузом обременена не будет. В первой игре мундиаля подопечные Фернанду Сантуша со счетом 3:2 одолели Гану, после чего добились победы над Уругваем – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Корея – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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