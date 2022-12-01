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Чемпионат Украины
Черноморец
02.12.2022 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 19:56 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:05
113
0

Черноморец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2022, 19:56 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:05
113
0
Черноморец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 2 декабря, состоится отложенный матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором силами померятся одесский «Черноморец» и «Кривбасс» из Кривого Рога. Игра пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Черноморец» занимает 15 место с 10 очками после 13 поединков. Команда Романа Григорчука в трех последних матчах обходится без поражений – два победы («Минай» - 1:0, Львов – 2:0) и одна ничья («Металлист» - 0:0).

У криворожского «Кривбасса» 11 позиция в таблице УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба имеют 15 очков после 14 встреч. В четырех последних матчах команда добилась трех побед при одном поражении. Вначале были победы над «Ворсклой» (1:0) и «Металлистом (1:0), затем состоялось поражение в матче с «Металлистом 1925» (0:2), а далее была победа 2:1 над «Днепром-1». К слову, «Кривбасс» оказался первым, кто смог выиграть с днепровской команды, которая является лидером сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс текстовая трансляция
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Источник Sport.ua
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