Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022
Чемпионат мира
Саудовская Аравия
30.11.2022, FT 1 : 2
Мексика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 23:00 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:24
2494
1

Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022

Сборная Польши вышла в 1/8 финала

30 ноября 2022, 23:00 | Обновлено 01 декабря 2022, 00:24
2494
1
Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но вылетела с ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Параллельно с поединком Польша – Аргентина в группе С проходил поединок между Саудовской Аравией и Мексикой. Эти команды занимали два последних места в квартете, однако обе сохраняли шансы на выход в плей-офф. Правда, если Саудовской Аравии выход в плей-офф гарантировала любая победа при любом исходе параллельного матча, то у мексиканцев все было намного сложнее: их устраивала победа далеко не с любым счетом и не при любом исходе параллельного поединка.

Мексиканцы, которые в первых двух матчах в Катаре разочаровали довольно бледной игрой, сегодня с первых минут полетели в атаку. Уже на третьей минуте Вега мог открывать счет в матче, но не использовал выход 1 на 1 – вратарь саудитов Альоваис вовремя вышел из ворот и сократил угол обстрела к минимуму.

Преимущество мексиканцев было ощутимым, в первом тайме они не использовали несколько прекрасных шансов забить. Но и контратаки команды Эрве Ренара были довольно неплохими и заставляли понервничать мексиканских фанатов.

Однако с самого начала второго тайма мексиканцы буквально смяли своего соперника, забив два быстрых гола. На 47-й минуте Мартин с нескольких метров расстрелял ворота Альоваиса после красивой скидки Монтеса пяткой с подачи углового.

Спустя пять минут мексиканцы забили второй. Луис Чавес пробил штрафной с метров 27 по центру – мяч влетел в девятку ворот Саудовской Аравии. Настоящий шедевр и претендент на звание лучшего гола нынешнего ЧМ.

Однако победа 2:0 не давала мексиканцам путевку в плей-офф, даже после того, как в параллельном матче Аргентина забила второй гол в ворота Польши: при равенстве очков и разницы мячей в пользу поляков играл фактор желтых карточек: 4 против 7.

Команде Херердо Мартино нужен был третий гол, и она не один раз была очень близка к тому, чтобы его таки забить. Дважды мяч даже побывал в воротах Саудовской Аравии, но оба раза взятие ворот справедливо отменялось из-за офсайда. Тот же Чавес мог оформлять дубль: он снова пробивал штрафной примерно с той же позиции, снова закрутил мяч в девятку, но в этот раз Альоваис в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

С каждой минутой мексиканцы шли вперед все большими силами, а Саудовская Аравия даже центр поля практически не переходила. Но на пятой компенсированной ко второму тайму минуте команда Эвре Ренара таки организовала контратаку, и Альдавсари после довольно простой комбинации вышел один на один с Очоа и похоронил надежды мексиканцев – 1:2, и поляки отправляются в 1/8 финала.

Мексиканцы могут винить только сами себя: лишь в третьем матче на нынешнем мундиале они наконец-то заиграли на максимуме своих возможностей, но оказалось слишком поздно.

Ну а сборная Саудовской Аравии с каждым матчем на нынешнем ЧМ выглядела все хуже. И в своем заключительном тайме на турнире в Катаре команда Эрве Ренара наконец-то предстала в виде того беспомощного статиста-аутсайдера, которым многие ожидали увидеть ее с самого старта мундиаля. Как бы там ни было, благодаря сенсационной победе над Аргентиной в первом туре эта команда вошла в историю. И спустя много лет помнить будут именно ее, а не полностью проваленный второй тайм матча с Мексикой.

Чемпионат мира 2022. Третий тур. Группа С

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2
Голы: Альдавсари 90+5, – Мартин 47, Чавес 52

Предупреждения: Альшехри 28, Альхассан 34, Тамбакти 52, Маду 81, Альамри 90+1, Бахебри 90+8 – Льварес 16

Саудовская Аравия: Альоваис – Альамри, Альбулайхи (Шараили 37), Альтамбакти – Альганнам (Бахебри 88), Абдулхамид, Альхассан (Маду 46), Канно – Альбрикан, Альдавсари, Альшехри (Альобуд 62)

Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес (К. Альварес 86), Гальярдо – Э. Альварес (Фуньес 86), Пинеда (Родригес 77), Чавес – Вега (Антуна 46), Мартин (Рауль Хименес 77), Лосано

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Саудовская Аравия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Чавес (Мексика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Энри Мартин (Мексика).
По теме:
Коста-Рика – Германия. Текстовая трансляция матча
Турнирные таблицы ЧМ-2022. Определено 10 из 16 участников плей-офф
Мексика потерпела в Катаре исторический крах
сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Мексики по футболу Саудовская Аравия - Мексика ЧМ-2022 по футболу отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 30 ноября 2022, 00:23 4
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира

Нидерланды сыграют против США, Англия встретится с Сенегалом

Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Футбол | 30 ноября 2022, 03:39 0
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?

Хавбек получил травму живота в столкновении с голкипером, когда забивал гол

Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Футбол | 30.11.2022, 19:52
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Тунис - Франция - 1:0. Есть победа, но нет плей-офф. Обзор матча ЧМ-2022
Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах
Футбол | 30.11.2022, 16:52
Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах
Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
Футбол | 30.11.2022, 19:01
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Avaksi
Жаль мексиканців. Вони були кращі за поляків, і цікавіші.
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
Боя за все титулы не будет. Фьюри нашел повод не драться с Усиком
30.11.2022, 17:52 9
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
29.11.2022, 11:20
Биатлон
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 12
Футбол
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
29.11.2022, 13:42 9
Война
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
ФОТО. Болельщики сборной США вывесили украинский флаг на матче с Ираном
29.11.2022, 22:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности