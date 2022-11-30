Саудовская Аравия

Параллельно с поединком Польша – Аргентина в группе С проходил поединок между Саудовской Аравией и Мексикой. Эти команды занимали два последних места в квартете, однако обе сохраняли шансы на выход в плей-офф. Правда, если Саудовской Аравии выход в плей-офф гарантировала любая победа при любом исходе параллельного матча, то у мексиканцев все было намного сложнее: их устраивала победа далеко не с любым счетом и не при любом исходе параллельного поединка.

Мексиканцы, которые в первых двух матчах в Катаре разочаровали довольно бледной игрой, сегодня с первых минут полетели в атаку. Уже на третьей минуте Вега мог открывать счет в матче, но не использовал выход 1 на 1 – вратарь саудитов Альоваис вовремя вышел из ворот и сократил угол обстрела к минимуму.

Преимущество мексиканцев было ощутимым, в первом тайме они не использовали несколько прекрасных шансов забить. Но и контратаки команды Эрве Ренара были довольно неплохими и заставляли понервничать мексиканских фанатов.

Однако с самого начала второго тайма мексиканцы буквально смяли своего соперника, забив два быстрых гола. На 47-й минуте Мартин с нескольких метров расстрелял ворота Альоваиса после красивой скидки Монтеса пяткой с подачи углового.

Спустя пять минут мексиканцы забили второй. Луис Чавес пробил штрафной с метров 27 по центру – мяч влетел в девятку ворот Саудовской Аравии. Настоящий шедевр и претендент на звание лучшего гола нынешнего ЧМ.

Однако победа 2:0 не давала мексиканцам путевку в плей-офф, даже после того, как в параллельном матче Аргентина забила второй гол в ворота Польши: при равенстве очков и разницы мячей в пользу поляков играл фактор желтых карточек: 4 против 7.

Команде Херердо Мартино нужен был третий гол, и она не один раз была очень близка к тому, чтобы его таки забить. Дважды мяч даже побывал в воротах Саудовской Аравии, но оба раза взятие ворот справедливо отменялось из-за офсайда. Тот же Чавес мог оформлять дубль: он снова пробивал штрафной примерно с той же позиции, снова закрутил мяч в девятку, но в этот раз Альоваис в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

С каждой минутой мексиканцы шли вперед все большими силами, а Саудовская Аравия даже центр поля практически не переходила. Но на пятой компенсированной ко второму тайму минуте команда Эвре Ренара таки организовала контратаку, и Альдавсари после довольно простой комбинации вышел один на один с Очоа и похоронил надежды мексиканцев – 1:2, и поляки отправляются в 1/8 финала.

Мексиканцы могут винить только сами себя: лишь в третьем матче на нынешнем мундиале они наконец-то заиграли на максимуме своих возможностей, но оказалось слишком поздно.

Ну а сборная Саудовской Аравии с каждым матчем на нынешнем ЧМ выглядела все хуже. И в своем заключительном тайме на турнире в Катаре команда Эрве Ренара наконец-то предстала в виде того беспомощного статиста-аутсайдера, которым многие ожидали увидеть ее с самого старта мундиаля. Как бы там ни было, благодаря сенсационной победе над Аргентиной в первом туре эта команда вошла в историю. И спустя много лет помнить будут именно ее, а не полностью проваленный второй тайм матча с Мексикой.

Чемпионат мира 2022. Третий тур. Группа С

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2

Голы: Альдавсари 90+5, – Мартин 47, Чавес 52

Предупреждения: Альшехри 28, Альхассан 34, Тамбакти 52, Маду 81, Альамри 90+1, Бахебри 90+8 – Льварес 16

Саудовская Аравия: Альоваис – Альамри, Альбулайхи (Шараили 37), Альтамбакти – Альганнам (Бахебри 88), Абдулхамид, Альхассан (Маду 46), Канно – Альбрикан, Альдавсари, Альшехри (Альобуд 62)

Мексика: Очоа – Монтес, Морено, Санчес (К. Альварес 86), Гальярдо – Э. Альварес (Фуньес 86), Пинеда (Родригес 77), Чавес – Вега (Антуна 46), Мартин (Рауль Хименес 77), Лосано