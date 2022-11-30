Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня, в среду 30 ноября, в Дохе на стадионе «974» проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Польши и Аргентины.

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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

ГОЛ!!! Макалистер, 46 минута. 0:1