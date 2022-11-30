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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 22:24 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:35
2609
0

Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видеообзор голов поединка ЧМ-2022

30 ноября 2022, 22:24 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:35
2609
0
Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, в среду 30 ноября, в Дохе на стадионе «974» проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Польши и Аргентины.

Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

ГОЛ!!! Макалистер, 46 минута. 0:1

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Источник Sport.ua
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