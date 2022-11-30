Чемпионат мира30 ноября 2022, 22:24 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:35
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Польша – Аргентина – 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видеообзор голов поединка ЧМ-2022
30 ноября 2022, 22:24 | Обновлено 30 ноября 2022, 22:35
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Сегодня, в среду 30 ноября, в Дохе на стадионе «974» проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Польши и Аргентины.
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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
ГОЛ!!! Макалистер, 46 минута. 0:1
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