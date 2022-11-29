Чемпионат мира29 ноября 2022, 21:20 | Обновлено 29 ноября 2022, 21:21
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Иран – США. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видео голов в матче ЧМ-2022
29 ноября 2022, 21:20 | Обновлено 29 ноября 2022, 21:21
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Сегодня, во вторник 29 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе проходит матч 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Ирана и США.
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Читайте также:Иран – США. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
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