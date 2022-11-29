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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 22:37 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:43
761
0

Уэльс – Англия – 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видео голов в матче ЧМ-2022

29 ноября 2022, 22:37 | Обновлено 29 ноября 2022, 22:43
761
0
Уэльс – Англия – 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, во вторник 29 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» проходит поединок 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Англии.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия

Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

ГОЛ! 0:1! Рэшфорд, 50 минута. Нападающий сборной Англии безупречно исполнил удар со штрафного

ГОЛ! 0:2! Фоден, 52 минута. Хавбек удвоил перевес Англии с передачи Кейна

ГОЛ! 0:3! Рэшфорд, 68 минута. Нападающий оформил дубль, совершив классный индивидуальный проход

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Источник Sport.ua
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