Во вторник, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Эквадора и Сенегала на Международном стадионе Халифа в Дохе.

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На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый.