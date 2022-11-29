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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:05
635
0

Эквадор – Сенегал – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

29 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:05
635
0
Эквадор – Сенегал – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Эквадора и Сенегала на Международном стадионе Халифа в Дохе.

На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый.

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Источник Sport.ua
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