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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:06
836
0

Нидерланды – Катар – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура ЧМ-2022 по футболу

29 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 29 ноября 2022, 18:06
836
0
Нидерланды – Катар – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Во вторник, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе А между сборными Нидерландов и Катара. Игра пройдет на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур.

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На 26-й минуте игры отличился форвард ПСВ Коди Гакпо. Классен отдал мяч на левый фланг для Гакпо, а тот дошел до центра штрафной и пробил в дальний угол. Отметим, что это уже 3-й гол на этом мундиале для 23-летнего нападающего.

ГОЛ! Гакпо, 26 мин.

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Источник Sport.ua
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