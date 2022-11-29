ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал грузинского защитника Гочолеишвили

«Шахтер» официально сообщил о подписании грузинского защитника «Сабуртало» Георгия Гочолеишвили. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет.

Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Сабуртало» во всех турнирах.

О возможном подписании Гочолеишвили Sport.ua сообщал еще 12 ноября.