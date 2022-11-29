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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал грузинского защитника Гочолеишвили
Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 29 ноября 2022, 15:34
1655
8

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал грузинского защитника Гочолеишвили

Контракт вступит в силу в январе 2023 года

29 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 29 ноября 2022, 15:34
1655
8
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал грузинского защитника Гочолеишвили
Instagram. Георгий Гочолеишвили

«Шахтер» официально сообщил о подписании грузинского защитника «Сабуртало» Георгия Гочолеишвили. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет.

Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Сабуртало» во всех турнирах.

О возможном подписании Гочолеишвили Sport.ua сообщал еще 12 ноября.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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New Zealander
Вітаємо і бажаємо грати так само класно на правому фланзі захисту як Срна чи Додо. 
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+1
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rosti79
дно
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+1
Умник
Тейлор конопля еще один бек??
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+1
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Владислав Антонов
Непогане придбання, буде більше варіативності в тактиці, аж до гри в три ЦЗ.
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0
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