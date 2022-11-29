Украина. Премьер лига29 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 29 ноября 2022, 15:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал грузинского защитника Гочолеишвили
Контракт вступит в силу в январе 2023 года
29 ноября 2022, 15:25 | Обновлено 29 ноября 2022, 15:34
1655
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«Шахтер» официально сообщил о подписании грузинского защитника «Сабуртало» Георгия Гочолеишвили. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 5 лет.
Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Сабуртало» во всех турнирах.
О возможном подписании Гочолеишвили Sport.ua сообщал еще 12 ноября.
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Комментарии 8
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Вітаємо і бажаємо грати так само класно на правому фланзі захисту як Срна чи Додо.
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дно
Тейлор конопля еще один бек??
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Непогане придбання, буде більше варіативності в тактиці, аж до гри в три ЦЗ.
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