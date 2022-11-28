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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 21:10 |
646
0

Португалия - Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Топ-матч тура на чемпионате мира

28 ноября 2022, 21:10 |
646
0
Португалия - Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
twitter.com/FIFAWorldCup

В 21:00 стартовал матч чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. В первом туре португальцы обыграли Гану, а вот Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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