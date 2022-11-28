Чемпионат мира28 ноября 2022, 21:10 |
646
0
Португалия - Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Топ-матч тура на чемпионате мира
28 ноября 2022, 21:10 |
646
0
В 21:00 стартовал матч чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. В первом туре португальцы обыграли Гану, а вот Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2022, 19:57 4
Каземиро принес коллективу Тите вторую победу на чемпионате мира-2022 в Катаре
Футбол | 28 ноября 2022, 20:45 6
Топ-чиновники УАФ могут оказаться за решеткой
Футбол | 27.11.2022, 23:36
Футбол | 28.11.2022, 08:05
Биатлон | 28.11.2022, 14:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2022, 22:19 8
28.11.2022, 14:50 5
27.11.2022, 19:54 6
27.11.2022, 01:23 8
26.11.2022, 22:32 1
Футбол
27.11.2022, 13:33
28.11.2022, 10:32 9