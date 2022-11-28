Португалия - Уругвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 21:00 стартовал матч чемпионата мира между сборными Португалии и Уругвая. В первом туре португальцы обыграли Гану, а вот Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей.

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