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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 18:22 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:50
463
0

Бразилия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видео голов матча ЧМ-2022

28 ноября 2022, 18:22 | Обновлено 28 ноября 2022, 18:50
463
0
Бразилия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дохе на стадионе «974» проходит матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в квартете G между сборными Бразилии и Швейцарии.

Видео голов будет появляться в режиме онлайн

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Источник Sport.ua
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