Чемпионат мира28 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:16
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Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видео голов матча ЧМ-2022
28 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:16
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В Дохе на стадионе «974» проходит матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в квартете G между сборными Бразилии и Швейцарии.
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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
1:0 – Каземиро, 83-я минута:
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