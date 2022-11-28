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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:16
1268
0

Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов матча ЧМ-2022

28 ноября 2022, 20:15 | Обновлено 28 ноября 2022, 20:16
1268
0
Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дохе на стадионе «974» проходит матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в квартете G между сборными Бразилии и Швейцарии.

Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

1:0 – Каземиро, 83-я минута:

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Источник Sport.ua
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