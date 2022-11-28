Как проявили себе летние новички Шахтера

«Шахтер» матчем с «Ворсклой» завершил очень сложную первую половину сезона-2022/2023. Сложную и в плане формирования состава, которое осуществлялось даже осенью. Единственным преимуществом «оранжево-черных» над другими участниками еврокубков из УПЛ стало то, что они не проходили квалификацию и стартовали в сентябре сразу с группового этапа Лиги чемпионов.

Менеджменту и скаутам «Шахтера» пришлось засучить рукава и пахать днем и ночью. Ведь из-за войны и несколько односторонних новых правил ФИФА, которые защищали интересы легионеров украинских клубов, но душили сами клубы, дончане остались без всех иностранцев из сезона-2021/2022, кроме Лассины Траоре.

Вектор трансферной политики был определен быстро. Приоритетными вариантами стали украинцы, желательно воспитанные в системе «Шахтера» или за «Шахтер» игравшие, и… обязательно сотрудничающие с агентской компанией Вадима Шаблия, что можно считать или не считать совпадением. От бразильской философии остался только Лукас Тейлор, которого Игор Йовичевич хорошо знал по совместной работе в «Днепре-1». Как и Невена Джурасека – соотечественника Дарио Срны.

Как же проявили себя летние новички «оранжево-черных»? Оценим их вклад по 10-балльной шкале с осознанием, что кто-то из этих футболистов может раскрыться еще лучше.

Александр Зубков

Перешел из: «Ференцварош»

Цена трансфера: 2 млн евро

Оценка: 8



ФК Шахтер

Гол в ворота «Реала» – бесценная вещь и незабываемое событие для футболиста, особенно если это такая красота, как на «Сантьяго Бернабеу». А Зубков вообще дважды забил королевскому клубу. И не его вина, что эти мячи принесли «Шахтеру» только одно очко.

Попытки наиграть Александра на позиции «девятки» оказались не самыми удачными, хотя именно в амплуа центрфорварда Зубков забил в Мадриде. Быстро стало очевидно, что 26-летний футболист комфортно себя чувствует в роли правого вингера. Ему так удобнее проявлять свою напористость (впрочем, точность передач и успешность дриблинга могли быть и выше), смещаться в центр и бить.

Зубков набрал отличную форму в октябре. Именно на этот месяц пришлись все его четыре гола – два «Реалу», один в украинском Класико с «Динамо» и еще один в ворота «Металлиста». Увы, 29 октября Александр в игре с «Александрией» (обидный символизм) получил травму бедра, из-за которой вернется на поле уже в 2023 году.

Марьян Швед

Перешел из: «Мехелен»

Цена трансфера: 1 млн евро

Оценка: 8



ФК Шахтер

95 минут на один гол в Лиге чемпионов. 54 минуты в среднем на одно результативное действие в сезоне-2022/2023. Статистика Марьяна Шведа впечатляет. Одна проблема – речь о небольших цифрах. В Лиге чемпионов у Шведа два гола в трех матчах. Всего за «Шахтер» у 25-летнего форварда 3+1 в шести поединках.

В начале октября Швед выбыл из строя из-за проблем с пахом. На поле мы его видим уже в новом году. Сентябрьские подвиги намекают, что Марьян может быть эффективным в роли что правого вингера, что форварда. Хотя конкуренция на этих позициях высокая.

В любом случае, надо напомнить, что одним своим дублем в победном матче с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов Швед отбил расходы на свой трансфер. И кто знает, как бы сложился поединок против РБЛ в последнем туре ЛЧ, если бы и Швед, и Зубков были здоровы.

Богдан Михайличенко

Перешел из: «Андерлехт»

Цена трансфера: аренда

Оценка: 7



ФК Шахтер

Еще в прошлом сезоне позиция левого защитника у «Шахтера» была самой укомплектованной. Однако ушел Исмаили, Матвиенко нужен в центре обороны, а Корниенко получил серьезную травму уже во втором туре УПЛ.

Казалось, для Богдана Михайличенко открыта дорога в основу, но в первых двух турах Лиги чемпионов слева играл Ефим Конопля. Затем воспитанник «Динамо» пробился в состав и сделал заявку на то, чтобы «Шахтер» выкупил его контракт. На атаку Михайличенко поработал хорошо: два ассиста в матчах с «Реалом», 1+2 в 11-ти матчах УПЛ. В Лиге чемпионов у Богдана хорошие показатели по выносам и перехватам. Что не отменяет его ошибок как при передачах, так и позиционных. Но хорошего все же больше.

Иван Петряк

Перешел из: «Фехервар»

Цена трансфера: 1,5 млн евро

Оценка: 3



ФК Шахтер

17 матчей, один ассист (и тот в УПЛ) и 547 минут игрового времени – негусто для футболиста, за которого заплатили приличные по нынешним меркам деньги и дали 4-летний контракт.

Петряк мог вообще остаться без практики, если бы не травмы Зубкова и Шведа. Ведь им он явно проигрывал конкуренцию за место правого вингера. А слева можно получить игровое время, только если Мудрику надо отдохнуть. Или если Михаила продадут зимой.

В Венгрии у Петряка, можно сказать, был околозвездный статус. Он в среднем делал чуть меньше одного результативного действия за два матча, забивал около 0,25 гола за игру. И что же это за уровень такой у венгерской лиги, если сейчас Петряк, считайте, не показывает в УПЛ ничего?!

Андрей Тотовицкий

Перешел из: «Колос»

Цена трансфера: 0,5 млн евро

Оценка: 3



ФК Шахтер

У Тотовицкого статистика гораздо скромнее, чем у Петряка. 45 игровых минут, 16 из которых – в Лиге чемпионов. Понятно, что без результативных действий. Но за него и заплатили в три раза меньше, чем за Петряка, если верить Transfermarkt.

Тотовицкий доказал, что может быть звездой для таких команд, как «Десна» или «Мариуполь». Но уровень «Шахтера» Андрею не покоряется.

Характерно, что 29-летний Тотовицкий и 28-летний Петряк – самые возрастные новички донецкой команды в этом сезоне. И именно у них получается меньше всего.

Егор Назарина

Перешел из: «Заря»:

Цена трансфера: 0,8 млн евро

Оценка: 5



ФК Шахтер

25-летнего Назарину не назовешь юным «проспектом», тем более за его плечами и матчи в чемпионате Бельгии, и в Лиге конференций. Однако контракт до конца сезона-2026/2027 говорит о том, что в «Шахтере» видят большое будущее в Егоре – например, в качестве замены Тарасу Степаненко, пусть это и не одинаковые по функционалу полузащитники.

Трансфер Назарины был оформлен 22 сентября, то есть он не мог играть в Лиге чемпионов. В УПЛ он не пропустил ни одного матча, но несколько раз выходил только на замену, как в принципиальном матче с «Динамо». Стал дисциплинированнее – ноль желтых карточек за «Шахтер» против трех, полученных за стартовых четыре тура в «Заре».

Невен Джурасек

Перешел из: «Динамо» (Загреб)

Цена трансфера: 0,8 млн евро

Оценка: 5



ФК Шахтер

Наверное, от игрока, за которого заплатили деньги, можно было бы требовать большее, чем роль дублера 33-летнего Тараса Степаненко. Джурасек сыграл в общей сложности в 12-ти матчах (пять – в Лиге чемпионов), но набрал только 361 минуту игрового времени – это меньше, чем у Назарины, который, напомним, пришел в «Шахтер» позже хорвата.

То, что с хорватом заключен контракт только на два года, не свидетельствует о максимальном доверии к футболисту. Играть у Йовичевича в основе в «Днепре-1» – это одно. Пробиться у Йови в основу «Шахтера» – совсем другое.

Лукас Тейлор

Перешел из: ПАОК

Цена трансфера: аренда

Оценка: 4



ФК Шахтер

Тейлору непросто, ведь его предшественниками на позиции правого защитника были Додо и сам Дарио Срна. Бразилец трижды вышел в основе в Лиге чемпионов, но только за выездную игру с «Селтиком» получил высокие оценки.

Тревожный звонок для Тейлора, которому, напомним, надо убедить менеджмент «Шахтера» в необходимость выкупать свой контракт, прозвучал перед самой паузой. Йовичевич, потеряв из-за травмы Коноплю, начал использовать на позиции правого защитника Бондаря, который не чувствует себя комфортно в этой роли. Но здоровый Тейлор в это время оставался в запасе и только на последнюю игру с «Ворсклой» вышел в основе.

Игорь ЯСЛИК