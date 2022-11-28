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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 12:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:04
580
0

Камерун – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча группового раунда ЧМ-2022

28 ноября 2022, 12:00 | Обновлено 28 ноября 2022, 13:04
580
0
Камерун – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Камеруна и Сербии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспільного, сайт Суспільне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 2-й тур

Камерун – Сербия – 1:2 (матч продолжается)
Кастелетто (29) – Павлович (45+1), Милинкович-Савич (45+3).

Гол Кастелетто

Гол Павловича

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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