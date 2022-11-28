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Чемпионат мира28 ноября 2022, 11:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 11:32
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Португалия – Уругвай. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира
28 ноября 2022, 11:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 11:32
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В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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