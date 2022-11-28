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Чемпионат мира
Португалия
28.11.2022 21:00 - : -
Уругвай
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 11:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 11:32
156
0

Португалия – Уругвай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

28 ноября 2022, 11:19 | Обновлено 28 ноября 2022, 11:32
156
0
Португалия – Уругвай. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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