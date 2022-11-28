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Португалия
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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 20:57 | Обновлено 28 ноября 2022, 22:13
2614
2

Португалия – Уругвай – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

28 ноября 2022, 20:57 | Обновлено 28 ноября 2022, 22:13
2614
2
Португалия – Уругвай – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

​Чемпионат Мира Группа Н. 2 тур.

Португалия – Уругвай – 1:0

Невеш, 38 – Бентанкур, 7, Оливера, 44

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42), Б.Силва, Невеш, Карвалью, Б. Фернандеш, Роналду, Фелиш.

Запас: де Са, Патрисиу, Дало, Антониу Силва, Витинья, Ж. Мариу, Пальинья, Нунес, Леау, Рамуш, Орта, Андре Силва.

Уругвай: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино, Оливера, Кавани, Нуньес.

Запас: Соса, Муслера, Х. Родригес, Винья, Касерес, Торрейра, где ла Крус, где Арраскаэта, Угарте, Ф. Торрес, Каноббио, Пельистри, М. Гомес, Суарес.

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

В понедельник, 28 ноября сборная Португалии во втором туре ЧМ-2022 по футболу в Лусаиле на стадионе «Айконик» сыграет с Уругваем. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Португалия обыграла Гану 3:2, а Уругвай сыграл вничью 0:0 с Южной Кореей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Уругвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Dar Veter
Как же быстро соображает Фернандеш.) Оливера не отошел  на 9 метров и Бруну  в него пробил. Горчичник!
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0
Dar Veter
Трусы спасли Португалию после выхода Бентанкура.  Или то что в трусах.   Мяч таки пролез между ног, но очень мляво.)
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0
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