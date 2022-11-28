Чемпионат мира28 ноября 2022, 10:59 |
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Мусиала превзошел одно из достижение Мюллера на чемпионатах мира
Джамал отметился результативной передачей на ЧМ в возрасте 19 лет
28 ноября 2022, 10:59 |
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В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором сборные Испании и Германии расписали мировую.
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поучаствовал в единственном голе немецкой сборной, ассистировав на Никласа Фуллькруга.
В возрасте 19 лет и 274 дней Джамал стал самым молодым немецким игроком как минимум с 1966 года, ассистировавшем в матче чемпионата мира, обогнав Томаса Мюллера (20 лет и 273 дня в 2010 году против Австралии).
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