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  4. Мусиала превзошел одно из достижение Мюллера на чемпионатах мира
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 10:59 |
304
0

Мусиала превзошел одно из достижение Мюллера на чемпионатах мира

Джамал отметился результативной передачей на ЧМ в возрасте 19 лет

28 ноября 2022, 10:59 |
304
0
Мусиала превзошел одно из достижение Мюллера на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором сборные Испании и Германии расписали мировую.

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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поучаствовал в единственном голе немецкой сборной, ассистировав на Никласа Фуллькруга.

В возрасте 19 лет и 274 дней Джамал стал самым молодым немецким игроком как минимум с 1966 года, ассистировавшем в матче чемпионата мира, обогнав Томаса Мюллера (20 лет и 273 дня в 2010 году против Австралии).

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Источник Opta
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