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Чемпионат Украины
Александрия
28.11.2022 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 04:55 | Обновлено 28 ноября 2022, 05:01
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0

Александрия – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

28 ноября 2022, 04:55 | Обновлено 28 ноября 2022, 05:01
14
0
Александрия – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Рух». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало в 13:00.

Интересно, что с учетом переносов, на данный момент у соперников только по 12 проведенных поединков. Так что и у хозяев поля, и у гостей есть шанс завершить первый круг на более высоких местах, чем они занимают сейчас. В украинской Премьер-лиге соперники провели три матча. Причем «Александрия» еще ни разу не побеждала. Дважды команды сыграли вничью и один раз выиграл «Рух». В прошлом сезоне «Александрия» и «Рух» встречались только в 13-м туре во Львове. Матч завершился вничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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