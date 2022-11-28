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Чемпионат Украины
Александрия
78 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 12:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:39
1140
0

Александрия – Рух – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

28 ноября 2022, 12:50 | Обновлено 28 ноября 2022, 14:39
1140
0
Александрия – Рух – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
УПЛ

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Александрия» – «Рух»

«Александрия»: Горох – Бабогло, Третьяков, Ковалец, Мирошниченко, Дячук, Кожушко, Шулянский, Демченко, Цуриков, Рыбалка.

Запасные: Билык, Мельник, Дришлюк, Авагимян, Волошин, Скорко, Мартынюк, Копина, Бондаренко, Кобзарь, Мустафаев, Ермаков

«Рух»: Ледвий – Китела, Довгый, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.

Запасные: Панькив, Рунич, Карабин, Федор, Пидгурский, Холод, Веремиенко, Квасница, Столярчук

В понедельник, 28 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Рух». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр Денис Шурман из Киевской области. Начало в 13:00.

Интересно, что с учетом переносов, на данный момент у соперников только по 12 проведенных поединков. Так что и у хозяев поля, и у гостей есть шанс завершить первый круг на более высоких местах, чем они занимают сейчас. В украинской Премьер-лиге соперники провели три матча. Причем «Александрия» еще ни разу не побеждала. Дважды команды сыграли вничью и один раз выиграл «Рух». В прошлом сезоне «Александрия» и «Рух» встречались только в 13-м туре во Львове. Матч завершился вничью 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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